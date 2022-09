Formula 1: la stagione 2023 avrà 6 Gare Sprint, arriva conferma da Domenicali

Nella disamina del calendario Formula 1 del 2023, che ricordiamo essere il più intenso di sempre con 24 Gran Premi, non abbiamo parlato di quali gare useranno il formato Sprint. Ebbene, proprio in queste ore il World Motor Sport Council ha confermato che nel 2023 ci saranno 6 gare Sprint.

Il comunicato ufficiale pubblicato sul sito di Formula1 chiarisce tutto: rispetto alle tre Sprint Race viste nel corso del 2022 (manca all’appello solamente la tappa in Brasile a Interlagos), per la Stagione 2023 dovremo aspettarci ben sei tappe. Allo stato attuale non sono ancora confermate le sedi interessate: nel 2021 abbiamo visto Silverstone, Monza e Interlagos, mentre nel 2022 è toccato a Imola, Red Bull Ring e Interlagos. Sarà interessante vedere cosa deciderà infine la FIA.

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha peraltro aggiunto: “La conferma che sei fine settimana di gara con Sprint si svolgeranno dalla stagione 2023 del Campionato del mondo di Formula 1 FIA in poi è un altro esempio della continua crescita e prosperità ai massimi livelli dello sport automobilistico. Le sessioni sprint forniscono una dinamica entusiasmante al format del weekend di gara e si sono dimostrate popolari nelle ultime due stagioni – sono sicuro che questa tendenza positiva continuerà e sono lieto che il World Motor Sport Council abbia dato oggi la sua approvazione ad andare avanti”.

Anche il CEO di Formula 1 Stefano Domenicali ha detto la sua: “Sono lieto di poter confermare che sei Sprint faranno parte del Campionato dal 2023 in poi, sulla base del successo del nuovo format introdotto per la prima volta nel 2021. Lo Sprint offre azione per tre giorni con i piloti che lottano tutti per qualcosa dall'inizio di venerdì fino all'evento principale di domenica, aggiungendo più dramma ed eccitazione al fine settimana”.

