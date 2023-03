Formula 1, spunta un nuovo misterioso team saudita: ecco tutto quello che si sa

La Formula 1 si allargherà dal 2026 ad altri team, nonostante le scuderie siano un po' contrarie per via di una conseguente riduzione dei benefit economici. La FIA, però, vuole aumentare la “superficie” del circus e a riguardo stanno iniziando a circolare delle indiscrezioni molto interessanti.

A svelarle sono stati i colleghi di RacingNews365 che parlano di un progetto che sarebbe guidato da Craig Pollock, manager che fondò la BAR, British American Racing dopo l'acquisto della Tyrrell, poi divenuta Mercedes.

Il portale a riguardo scrive: "RacingNews365 si è avvicinato allo scozzese. Come previsto, è rimasto a bocca aperta, salvo confermare di aver presentato la documentazione EoI richiesta fino ad oggi - in ogni caso confermata da fonti FIA - e che era in trattativa con alcuni investitori seri”.

Chi potrebbero essere i suoi finanziatori? Secondo alcune voci circolanti a Jeddah, durante l'ultimo Gp dell'Arabia, si parla di un forte interesse proprio dei sauditi, che vorrebbero avere una squadra in Formula 1 che li rappresentasse in via ufficiale.

E' stato così contattato il principe Khalid, numero uno della Saudi Motorsport Federation, che ha spiegato: “Siamo ancora nelle primissime fasi, ci sono molti studi di fattibilità, ci sono molte cose che dobbiamo ancora fare e considerare. Ora le cose sono molto più facili per entrare in Formula 1, ma c'è molto da fare prima di prendere la decisione finale”.

E ancora: “Speriamo di poter sistemare molte cose presto e non più tardi, perché entrare in Formula 1 più tardi costerà molto di più. Stiamo guardando da vicino e abbiamo molto interesse”. Nessun dettaglio è stato però svelato sul progetto: "È troppo presto per entrare in questo tipo di dettagli".

In occasione di una precedente conferenza stampa lo stesso Khalid aveva comunque raccontato che il Regno vorrebbe trasformare "il motorsport in un'attività redditizia", aggiungendo che "Il nostro obiettivo è portare il know-how, l'esperienza e la competenza in Arabia Saudita; il nostro obiettivo non è solo quello di ospitare eventi. Vogliamo avere un ruolo più importante in Formula 1, vogliamo un team saudita, si spera, un giorno nel prossimo futuro vogliamo avere meccanici sauditi, forse possiamo iniziare a produrre auto qui, magari spostare parte del quartier generale del team in Arabia Saudita".

Pollock, che ha già gestito Jacques Villeneuve, ex campione del mondo di Formula 1, oltre a due team, avrebbe l'esperienza per mettersi a capo del gruppo saudita, mentre i finanziamenti ovviamente non sarebbero un problema.

Parlando con la CNN Pollock ha spiegato che il nuovo team potrebbe chiamarsi Formula Equal, visto che l'obiettivo sarebbe quello di dare vita ad una squadra composta da uomini e donne in parti uguali: "Siamo in intense discussioni con solo un paese dell'area del Golfo. Non sono nella posizione di parlarne ma spero solo che funzioni perché ci vogliono un sacco di soldi".

Il manager ha aggiunto che sarà il "primo team di Formula 1 veramente fuori dall'Europa. Sarà un team costruito dal basso in uno stato del Golfo, questo è ciò che miriamo a fare. E' un progetto a lungo termine, non a breve termine".

Molto interessanti anche le indicazioni sulla parità di genere: "Il nostro progetto va avanti da 4 anni e parla della costruzione di un team di Formula 1 nuovissimo, tenendo conto della nostra ambizione di offrire e costruire opportunità e percorsi per le donne con l'intento di raggiungere il livello più alto all'interno degli sport motoristici. Il concetto e l'idea era di provare a costruire un team di Formula 1 composto dal 50% da uomini e al 50% da donne, il che è estremamente difficile da fare se hai già un team di F1. Questo è molto più facile per una struttura che parte da zero".

E ancora: "Penso che sarebbe fantastico avere una donna come pilota Ma la realtà è che per poter entrare nell'abitacolo di una monoposto di Formula 1 e correre devi avere un certo numero di punti sulla Superlicenza".

Sia chiaro, da qui a dire che sicuramente ci sarà un team saudita in un futuro prossimo in Formula 1 ce ne passa, ma sicuramente il Regno sta cercando di capire concretamente se sia possibile entrare dalla porta principale del Circus.

Lo scorso mese la Formula 1 ha fatto sapere: “Stiamo valutando 2 candidature” ma fra queste non vi sarà senza dubbio Porsche che ha spiegato di non essere interessata alla Formula 1, concentrandosi invece su Formula E e Le Mans.