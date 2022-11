Formula 1, sirene Mercedes per Leclerc? Il monegasco non chiude alla possibilità

Charles Leclerc, attualmente in forza alla Scuderia Ferrari proprio come il pilota ha sempre sognato, è attualmente uno dei migliori piloti in griglia di Formula 1, un vero e proprio talento di velocità con straordinarie capacità di reazione in pista. Ma il futuro che lo attende sarà ancora a bordo della rossa di Maranello?

Purtroppo è innegabile che la stagione 2022 della Ferrari, al netto della competitività ritrovata, non sia culminata in un trionfo per i due piloti della scuderia. Per Leclerc l'esperienza è stata molto dura visto l'ottimo feeling con la F1-75 che, tuttavia, non è stato sufficiente per garantire al monegasco il titolo di Campione del Mondo. Non sono mancate diverse scene, riprese dalle telecamere on-board e non solo, in cui il pilota n°16 ha perso la sua compostezza lasciandosi andare a gesti di rabbia nei confronti del proprio muretto e della strategia di gara.

E forse proprio questi errori hanno contribuito ad innescare in Maranello l'esigenza di valutare un cambio ai vertici della scuderia con una serie di voci di corridoio che vedrebbero le imminenti dimissioni di Mattia Binotto. Ad ogni modo, un paio di giorni fa Leclerc ha concesso una lunga intervista in cui ha risposto alla domanda in merito al manifestato interesse da parte di Toto Wolff di vedere il monegasco a bordo di una delle frecce d'argento: "Il 2024 (quando scadrà il contratto con Ferrari) è ancora lontano e ho ancora un po' di tempo con la Ferrari. Questo team è sempre stato il mio sogno, ed attualmente il mio obiettivo è quello di vincere con la Ferrari. Poi si vedrà. Sono molto felice con Ferrari e voglio vincere insieme a loro."

Charles ha nuovamente manifestato il proprio amore per la squadra senza di fatto chiudere le porte all'interesse manifestato dal Team Principal Mercedes. Che l'addio di Binotto possa contribuire a tenere Leclerc ancorato alla rossa di Maranello? Diteci cosa ne pensate con un commento qua sotto.