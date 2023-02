Formula 1, la SF-23 annichilisce la F1-75 secondo i rumors: ecco cos'è migliorato

Mancano appena un paio di giorni al miglior San Valentino per tutti i fan di Formula 1, ovvero la data in cui Ferrari svelerà al mondo la nuova SF-23, la prossima monoposto del Cavallino Rampante che avrà il compito di giocarsi il titolo dopo i miglioramenti apportati dal team.

La scuderia di Fred Vasseur aveva iniziato a lavorare alla SF-23 già lo scorso anno, durante la prima metà della stagione passata quando il gap con la Red Bull in termini di punti in campionato sembrava ormai irrecuperabile. Questo ha dato modo a Mattia Binotto, e al nuovo Team Principal in un secondo momento, di andare a sistemare tutti quei reparti che avevano sofferto contro la squadra di Milton Keynes.

Il risultato sembra promettente stando ai rumors della nota testata aMuS che avrebbe appreso dei primi risultati raggiunti a Maranello sulla nuova vettura. Rispetto alla F1-75, dunque, la SF-23 dovrebbe vantare di una maggiore leggerezza in termini di peso e di affidabilità, che tanto ha pesato lo scorso anno, e di una migliore efficienza aereodinamica a fronte di più potenza al motore.

I requisiti per Leclerc e Sainz di giocarsi il mondiale ci sono tutti, non resta dunque che attendere il 14 febbraio quando Ferrari annuncerà ufficialmente la vettura. E voi, invece, che aspettative avete? Diteci le vostre con un commento qua sotto.