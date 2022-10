Formula 1, Sauber e Audi insieme a partire dal 2026: prevista power-unit proprietaria

Il regolamento che stravolgerà ancora una volta il Campionato del Mondo di Formula 1 nel 2026 ha suscitato l'interesse di un paio di colossi automobilistici che hanno pensato di aggiungere una propria vettura in griglia di partenza. Attualmente solo una casa ha completato l'iter burocratico: Audi.

Audi è approdata in F1, una notizia accolta di buon occhio da tutta la comunità sportiva visto che si tratta di un marchio molto amato in tutto il globo. In realtà, il gruppo Volkswagen era intenzionato a far subentrare in griglia anche Porsche in collaborazione con Red Bull Racing, accordo che tuttavia non si è concretizzato e che probabilmente non avverrà per il Mondiale 2026.

In attesa di sapere se la famiglia Andretti riuscirà o meno ad approdare in F1, addirittura già a partire dal 2024, nel frattempo Audi sta cominciando a pensare già al suo futuro nella competizione. Nelle scorse ore, infatti, ha annunciato il suo partner ufficiale, già anticipato dai rumors nelle ultime settimane, con Sauber che si occuperà dello sviluppo della vettura, della pianificazione e delle attività in gara. Si occuperà invece il sito di Neuburg an der Donau di Audi a sviluppare la nuova power-unit proprietaria che vedremo all'opera già in primi test nel 2025.

In tutto ciò non sappiamo cosa accadrà ad Alfa Romeo Racing, attualmente la scuderia di Sauber, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. E voi, invece, cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.