Formula 1, il rumor shock: Audi ha già cancellato il suo programma?

Dal 2026 Audi sarà ufficialmente in Formula 1... oppure no? Ciò che sembrava ufficiale già dallo scorso anno viene rimesso totalmente in gioco da una nuova voce di corridoio.

Audi sarebbe entrata nel grande circus della Formula 1 grazie all’acquisto della Sauber, pronta a dare battaglia in pista a partire dal 2026. Questa almeno era l’idea dell’ex CEO Markus Duesmann, il suo successore invece non pensa che questa mossa rappresenti un grande affare. Il rumor che circola sul web in queste ore è che Audi avrebbe già soffocato tutti i suoi sogni di gloria in merito alla Formula 1 per focalizzarsi in altri settori, molto probabilmente WEC e IMSA. Audi infatti potrebbe abbandonare i progetti relativi a una monoposto di F1 per sviluppare un prototipo LMDh per gareggiare in maniera diretta con Ferrari, Lamborghini & Co (ecco la Lamborghini che sfiderà Ferrari nel WEC).

Il rumor potrebbe avere un fondamento, del resto anche altri programmi sportivi sono stati di recente fermati dalla nuova amministrazione dei quattro anelli. Che Duesmann avesse un legame particolare con la F1 era chiaro, visto il suo passato in McLaren-Mercedes, BMW e Sauber, ora che è stato sostituito con il nuovo CEO Gernot Döllner gli equilibri sono del tutto cambiati. Siamo onesti: vedere un prototipo LMDh a marchio Audi sarebbe uno spettacolo, soprattutto nel WEC dove la concorrenza è agguerrita e il divertimento è assicurato. Ma cosa ne sarebbe di Sauber in F1? A prendere il posto di Audi potrebbe essere Porsche, che già in passato ha tentato di fornire motori alla Red Bull - accordo poi saltato per il “troppo controllo” che Porsche avrebbe richiesto sulla joint venture, quando sappiamo che il toro non ama essere imbrigliato. Per i prossimi anni Red Bull ha infine scelto Ford come engine partner dal 2026, mentre Porsche si è focalizzata sulla Formula E. Ora però tutti gli equilibri sono saltati e potrebbero riaprirsi diverse partite: per il marchio di Stoccarda è l’occasione buona per gareggiare in F1?