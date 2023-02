Formula 1: rivoluzione Ferrari: via Rueda dalle strategie, subentra Ravin Jain

L'approdo di Fred Vasseur in Ferrari, il sostituto di Mattia Binotto, non poteva che segnare una serie di cambiamenti all'interno dei vertici di Maranello dopo l'annata deludente in Formula 1 nonostante una F1-75 realmente competitiva. Una delle prime trasformazioni, dunque, non poteva che coinvolgere il reparto strategie.

I piani di Ferrari sono in costante mutamento, di certo però indirizzati all'ottica di una rivoluzione dal momento che nella giornata odierna, la stessa che ha sancito l'inizio del week-end di test in Bahrein per testare tutti i sistemi delle nuove monoposto, è stato annunciato un cambiamento tra i piani alti di Maranello.

Inaki Rueda, responsabile delle strategie nel 2022, è stato destituito dall'incarico a favore di Ravin Jain. Rueda continuerà a lavorare nel reparto motosport di Scuderia Ferrari, tuttavia direttamente dalla sede di Maranello e in un altro dipartimento. Toccherà adesso a Jain migliorare le sorti del comparto che più di tutti ha sofferto lo scorso anno, proprio quello che è costato tanti punti sul fronte costruttori e piloti.

Secondo voi, dunque, il nuovo responsabile delle strategie riuscirà a risollevare la monoposto rosso dalle problematiche del 2021? Diteci cosa ne pensate di questo cambiamento, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.