Formula 1, la rivoluzione comincia dai cerchi? Ecco cosa potrebbe cambiare dal 2026

I prossimi due campionati di Formula 1, 2024 e 2025, saranno gli ultimi con le regole attuali dopo di che, dal 2026, il mondiale verrà letteralmente stravolto con un nuovo regolamento. Cosa succederà?

Nessuno sa dirlo con certezza, ma il numero uno della F1, Stefano Domenicali ha promesso che le monoposto urleranno di nuovo, di conseguenza una prima importante novità riguarderà i motori. Potrebbero tornare i V8, i V10 o addirittura i V12? Chi lo sa fatto sta che il rumore attuale non piace a nessuno e i tifosi chiedono ormai da anni all'unanimità di tornare a sentire vibrare la pancia al Serraglio di Monza ogni qual volta scorrazza una monoposto.

Verstappen ha detto che le monoposto 2026 sono terribili dopo averle provate al simulatore, di conseguenza al momento non c'è grande ottimismo, in ogni caso è ancora presto per una versione definitiva delle vetture.

Una delle principali novità dovrebbe riguardare i cerchi, attualmente da 18 pollici. Secondo quanto raccolto da Motorsport.com le nuove vetture dovrebbero montare delle “scarpette” della dimensione fra gli attuali 18 pollici e i 13, di conseguenza sono ipotizzabili dei 16 pollici se non addirittura dei 15, gli stessi usati dalle IndyCar.

Così facendo si ridurrebbe notevolmente il peso, visto che il cerchio diverrebbe più piccolo così come le gomme. Il capo delle monoposto della FIA Nikolas Tombazis ha spiegato a riguardo: “Con le dimensioni delle ruote, che saranno più strette, con l'alettone posteriore e con la vettura in generale, puntiamo a ridurre il peso delle vetture di circa 50 kg. Si potranno così vedere monoposto più piccole: più corte e più strette. Ma parliamo di soluzioni che vanno ancora discusse”.

E ancora: “Con la vettura a dieta potremo ridurre un po’ la velocità in curva. Essendo più leggeri, andranno più veloci in linea retta, ma genereranno meno carico aerodinamico. Quindi dovremo aumentare il recupero energetico dell’ibrido per garantire prestazioni sul giro adeguate”.

Tutto in divenire quindi, ma gli ingegneri sono al lavoro per cercare di ridurre notevolmente peso e dimensioni delle monoposto, con la speranza di aumentare lo spettacolo, anche perchè ormai a Montecarlo non si riesce più a girare...