Formula 1, rivoluzione nel 2026? Riduzione di peso, dimensioni e per la prima volta il BOP

La Formula 1 potrebbe letteralmente rivoluzionarsi nel 2026, anno in cui entreranno in vigore i nuovi regolamenti. Tante le novità di cui si sta discutendo in queste ultime settimane e di cui si è parlato approfonditamente venerdì durante la riunione della Commissione.

In quel di Spa, in vista del Gp del Beglio che si correrà oggi, si sono riuniti i vari rappresentanti dei team e del circus per trattare con mano le modifiche da attuare fra tre anni a questa parte, e per la prima volta si è parlato concretamente dell'introduzione del BOP.

Si tratta dell'acronimo di Balance of Performance, un sistema che permette di meglio bilanciare le prestazioni delle varie vetture, evitando così gli enormi divari che sono emersi ad esempio nel corso della stagione attuale di Formula 1, dove Red Bull appare esageratamente al di sopra delle altre scuderie.

Il BOP è utilizzata già nel campionato WEC, dove corre la Ferrari 499P vincitrice alla 24 Ore di Le Mans, ed ha permesso di equiparare le varie monoposto, rendendo il campionato senza dubbio più avvincente e competitivo.

Il BOP non è mai stato ufficialmente nominato ma si è discusso della necessità di bilanciare le prestazioni delle Power Unit, di conseguenza la discussione è aperta: “Sulla base dell'impegno dei produttori di unità di power unit e delle differenze di prestazioni – si legge sul comunicato diffuso dopo la riunione - la Commissione F1 ha discusso i modi per rimediare a questa discrepanza. I costruttori di unità di power unit rappresentati alla Commissione hanno deciso di dare mandato al Comitato consultivo per le power unit di esaminare l'argomento e di presentare proposte alla Commissione”.

Un altro argomento trattato concretamente è stato quello delle dimensioni e del peso delle vetture, due aspetti che stanno pesando in maniera significativa sullo spettacolo, facendo venire meno i sorpassi.

A riguardo si è discusso fra gli addetti ai lavori se sia ancora il caso di far disputare gare come il Gp di Monaco, dove appunto le monoposto, essendo troppo grandi rispetto al passato, rendono impossibili i sorpassi con lo spettacolo che va a farsi benedire.

“Sono stati compiuti progressi significativi in questo progetto che è in corso – aggiunge la Commissione F1 su questo punto - e la FIA sta attualmente analizzando i modi più efficaci per ottenere una riduzione significativa delle dimensioni e del peso delle vetture, oltre a migliorare la gestione dell'energia”.

Sulla vicenda si è espresso anche il direttore tecnico di Mercedes, James Allison: "Questa sorta di inesorabile tendenza al rialzo del peso è qualcosa che deve essere arrestato e poi invertito perché anno dopo anno le vetture stanno diventando più pesanti”.

Quindi ha aggiunto: “È particolarmente complicato immaginare regole tecniche che rendano la macchina molto più leggera. Il modo per renderle più leggere penso che sia abbassare il limite di peso e renderlo un nostro problema. Se le auto superano il limite, allora ci costringe tutti a prendere alcune decisioni difficili su cosa mettere nelle auto e cosa no. Non tutti sono d'accordo ma credo che sia il modo più sicuro per esercitare una pressione al ribasso sul peso dell'auto”.