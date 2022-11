Formula 1, risultati Sprint Race Interlagos: Russell partirà in testa alla gara

Il Gran Premio del Brasile di questo weekend è ormai nel vivo e, come gli appassionati già sapevano da inizio stagione, questo fine settimana si assiste al ritorno della Sprint Race. Il formato ha assicurato tanto spettacolo nella serata di ieri, con una lotta serrata tra Russell e Verstappen.

L’Autodromo José Carlos Pace, meglio conosciuto come Interlagos, ha intrattenuto non poco i fan delle monoposto: Kevin Magnussen e Haas durante le qualifiche hanno raggiunto un risultato storico, con la prima Pole Position per pilota e scuderia. Per un paio di giri il danese è riuscito a tenere testa ai favoriti, venendo poi sorpassato gradualmente fino alla settima posizione, suo risultato finale e posto di partenza nella gara di oggi, 13 novembre 2022.

La sfida ruota a ruota tra Mercedes, Red Bull e Ferrari è stato però lo spettacolo più importante a Interlagos. La strategia applicata per il già confermato Campione del Mondo 2022 non lo ha aiutato, servendogli gomme medie invece che morbide alla partenza e portando a un grave degrado sul lungo termine: il risultato finale, dunque, è il quarto posto.

Il problema dell’usura ha consentito a George Russell di combattere e raggiungere la prima posizione a circa nove giri dalla fine, dopo molteplici tentativi di sorpasso sul secondo rettilineo. Il vantaggio è rimasto costante fino alla fine, con Sainz riuscito a ottenere una preziosa seconda posizione davanti a Hamilton. I punti ottenuti da Mercedes sono certamente preziosi: con i risultati giusti in queste ultime gare, infatti, potrebbero raggiungere e magari sorpassare Ferrari per il secondo posto nella Classifica Costruttori.

Nel mentre, si discute ancora del possibile rinnovo tra Lewis Hamilton e Mercedes.