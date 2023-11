Formula 1 rischia stangata? Avviata causa miliardaria dai tifosi 'cacciati' da Las Vegas

La Formula 1 rischia una vera e propria stangata dopo quanto accaduto a Las Vegas. Il famoso incidente di Carlos Sainz contro il tombino ha obbligato i commissari di gara ad interrompere le prove libere 1 con conseguente malumore dei tifosi.

Ecco perchè 35mila spettatori avrebbero intentato una causa per avere 30mila dollari l'uno, impossibilitati ad assistere allo show proprio per il famoso caso del tombino. Lo stop della Fp1 è stato infatti d'obbligo visto che bisognava sistemare l'asfalto e livellarlo per evitare che un'altra monoposto andasse a cozzare contro il chiusino, con tutto ciò che ne sarebbe conseguito.

Ad intentare la causa è stato lo studio Dimopoulos insieme al JK Legal & Consulting, una vera e propria class action con l'obiettivo di tutelare le persone che hanno sborsato fior fior di quattrini per il viaggio, il soggiorno e il biglietto per assistere alle prime libere del venerdì.

Secondo gli avvocati, lo spettacolo sarebbe stato negato per "inadempienza contrattuale, negligenza e pratiche commerciali ingannevoli" della Las Vegas GP e della TAB Contractors, la società che aveva il compito della manutenzione della pista.

Stando ai legali ci sono quindi tutti gli estremi per garantire ai fan il giusto risarcimento per il danno subito, leggasi aver sborsato "piccole fortune per partecipare all'evento ma sono stati privati dell'esperienza".

Vengono inoltre citati anche "danni per angoscia mentale" nonchè un risarcimento che "sia giusto e ragionevole", così come specificato da Fanpage, facendo notare, tra l'altro, che il costo del biglietto non è stato rimborsato nonostante fosse stato garantito in caso di annullamento della sessione.

Secondo quanto rilevato dallo studio legale che ha intentato la causa, gli spettatori avrebbero sborsato in media fra i 600 e i 1.000 euro per vedere solamente una decina di minuti di prove e circa 6 o sette monoposto in pista.

Va detto che la questione del tombino è costata parecchio anche alla Ferrari, circa 2 milioni di euro di danni alla vettura di Carlos Sainz.