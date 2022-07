La Formula 1 riparte da Silverstone: tutti gli orari e le date del GP di Gran Bretagna

Dopo una settimana di stop, finalmente la Formula 1 torna con un nuovo weekend all'insegna della velocità presso uno dei circuiti più popolari della competizione, quello di Silverstone in Gran Bretagna. Ecco, dunque, tutti gli appuntamenti di questo fine settimana.

La Ferrari punta al recupero sulla Red Bull in questo GP, nonostante il team, stando ai rumors da Maranello, non abbia in cantiere alcuno sviluppo sulla F1-75 salvo i consueti accorgimenti per ottimizzare la monoposto sul circuito. Ad ogni modo, la pista in questione potrebbe essere il terreno ideale per Leclerc e Sainz per tentare di recuperare punti preziosi sulla RB-18 di Verstappen e Perez.

Gli appuntamenti di questo weekend sono cominciati già oggi alle ore ore 14, con le FP1, per poi proseguire alle 17 con la seconda sessione di prove libere. Le FP3, invece, sono previste domani alle ore 13 con le qualifiche che cominceranno alle ore 16 su Sky e alle 19:45 su TV8. La gara inizierà alle 16, con la possibilità di seguirla in differita successivamente su TV8 alle ore 19. Quelle che seguono, infine, sono le quote di William Hill per il risultato del gran premio di Gran Bretagna di domenica:

Max Verstappen 2.00

Charles Leclerc 3.00

Lewis Hamilton 10.00

Carlos Sainz 12.00

George Russell 13.00

Sergio Perez 15.00

Lando Norris 151.00

Fernando Alonso 151.00

Valtteri Bottas 251.00

Esteban Ocon 501.00

Secondo voi, invece, chi è il favorito alla vittoria? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.