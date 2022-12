Formula 1, potrebbe rinascere partnership tra Ford e Red Bull nel 2026

La volontà di Ford di rilanciare il marchio in Europa con un rebranding veramente americano viene accompagnata da un altro, potenziale interesse non indifferente: con la crescente popolarità della Formula 1, Ford potrebbe tornare a sponsorizzare Red Bull ridando vita a una partnership già vista tra le monoposto.

Le indiscrezioni al riguardo sono state diffuse da Motorsport e CarScoops, secondo i quali l’Ovale Blu intenderebbe riavvicinarsi alla scuderia di Milton Keynes dopo le trattative fallite con Porsche a inizio 2022. Non si tratterebbe di una collaborazione anche lato power unit in vista del cambio di regolamento nel 2026, bensì di una pura partnership lato marketing e, solo eventualmente, con consigli relativi alla realizzazione di nuovi motori.

Secondo i tipster l’interesse di Ford sarebbe dato dall’ottimo status dello sport e dalla pletora di GP che vedremo oltreoceano nel 2023: oltre alla classica gara in Texas sul tracciato di Austin e al Gran Premio di Miami al quale abbiamo assistito nell’ultima stagione, infatti, nella prossima stagione la Formula 1 arriverà a Las Vegas.

Un accordo di questo tipo gioverebbe comunque anche a Red Bull: lo stesso team principal, Christian Horner, ha ribadito che accogliere un partner automobilistico sarebbe nei piani della scuderia, seppur rimanga tutt’altro che una priorità. Con un marchio con il quale è già nata una collaborazione in passato, poi, l'interesse è ancora più forte. Attenzione tuttavia a Honda, poiché la casa giapponese si è iscritta come motorista per il 2026 e potrebbe proprio tornare a fianco di Red Bull in futuro. Sarà così? Staremo a vedere.