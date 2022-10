Formula 1, Ricciardo costretto ad ammettere: 'Non sarò sulla griglia nel 2023'

Giusto una settimana fa Daniel Ricciardo ha aperto le porte a un ruolo da riserva nella Formula 1 ma, dopo le ultime conferme da parte delle altre scuderie, ha dovuto ammettere che molto probabilmente non avrà una squadra nella Stagione 2023, e che forse sarà limitato a ruoli “dietro le quinte”.

Ai microfoni di Motorsport il pilota australiano è stato piuttosto chiaro, affermando che ha avuto dei colloqui con Mercedes per diventare pilota di riserva, ma che il tutto si sarebbe concluso con un nulla di fatto. Per quanto riguarda altre scuderie, ha dichiarato quanto segue: “Sapevo che [Gasly e Alpine] stavano parlando da un po' e sapevo che erano molto interessati a Pierre. Diciamo che ero preparato per questo, nessuna sorpresa. Penso che la realtà sia che non sarò sulla griglia nel '23. Penso che potrebbero esserci delle opportunità migliori nel 2024”, in riferimento all’annuncio di Gasly ad Alpine e De Vries ad AlphaTauri.

A quanto pare, però, Daniel Ricciardo non intende puntare lo sguardo su altri motorsport: “Il piano deve essere ancora in F1. Direi che è un po’ come fare una piccola pausa, per come la vedo, per fare il pieno per il 2024. Certo, potrei aprire le porte per alcune altre cose, ma se si discostano dal mio obiettivo per quanto divertenti e interessanti non sono di mio interesse. Un po’ di tempo senza sedermi probabilmente mi farà bene”, ha dichiarato. Insomma, sembra proprio che la stia prendendo con filosofia puntando al futuro. Per ora, non ci resta che attendere nuove notizie ufficiali.

In Haas, intanto, si continua a pensare a Giovinazzi e Hulkenberg per sostituire Schumacher.