Formula 1, la nuova Red Bull RB 20 già allo scoperto: eccola spiata in pista

Dopo aver visto la nuova Ferrari SF-24, passiamo al team di Max Verstappen, con la nuova RedBull RB-20 alle prime prove in pista.

Dunque, possiamo ufficialmente annunciare l'ingresso sulla scena della Formula 1 per la stagione 2024 anche RedBull con la presentazione della loro nuova vettura RB20, che è avvenuta in anteprima sul circuito di Silverstone, ben due giorni prima del previsto lancio ufficiale del team.

La RB20 è stata catturata dalle telecamere mentre si librava sul circuito britannico, con Max Verstappen saldamente al volante. Questo evento sembra essere parte di una giornata di riprese in vista della presentazione, ma anche un'occasione di fare qualche giro su pista e di svolgere qualche test.

Verstappen e il direttore tecnico Adrian Newey hanno già fatto intendere che la RB20 seguirà la consolidata filosofia di design dei modelli precedenti che hanno portato la squadra alla vittoria del campionato costruttori per due anni consecutivi. Addirittura, si dice che questa monoposto sia 6 mesi indietro rispetto alla tabella di marcia di RebBull che starebbe puntando tutto sulla RB21 del 2025.

Anche se sono stati sollevati dei dubbi sullo stato di preparazione del team in seguito alle notizie riguardanti un'indagine interna sulla condotta del preside della squadra, Christian Horner, Red Bull Racing si prepara per la stagione 2024 con l'obiettivo di mantenere la propria supremazia nella Formula 1, dopo aver conquistato 21 vittorie su 22 Gran Premi nella stagione precedente, con un auto che, probabilmente, non si discosterà più di tanto dal modello predecessore.

Oltre a RedBull, anche la Haas ha già messo alla prova la sua VF-24 durante il fine settimana, seguita dal debutto della nuova AMR24 della Aston Martin. L'attesa continua con l'aspettativa del debutto della Mercedes W15, programmato per il 14 febbraio.