Formula 1, la Red Bull è la monoposto più veloce? I dati alla luce dei test

Questa settimana dà ufficialmente il via alla prima 'race-week' di Formula 1 con il GP del Bahrain. Le auto hanno già sfrecciato per centinaia di giri nel circuito per testare tutti i sistemi, tuttavia un auto tra quelle in griglia sembra la più veloce: la Red Bull di Verstappen e Perez.

La nota testa AMuS, così come altre agenzie di stampa, ha iniziato ad analizzare i dati provenienti dai vari test tenendo però in attenta considerazioni i carichi di benzina, le varie modalità del motore e la temperatura dell'asfalto. Dai report in questione, dunque, si è intravista un Red Bull decisamente più veloce della concorrenza di almeno 2 o 4 decimi dalla Ferrari e addirittura 6 dalla Mercedes.

Bisogna ricordare, tuttavia, che molte scuderie nei giorni di test non mostrano subito il vero potenziale, lo stesso Toto Wolff ha preannunciato grosse modifiche alla W14 nel corso del primo Gran Premio. Inoltre, servano almeno un paio di gare prima di poter decretare effettivamente quale sia la monoposto più veloce della griglia, senza contare che Maranello potrebbe non aver ancora svelato tutti i segreti della SF-23 nonostante le difficoltà intraviste nel week-end.

E voi, invece, che idee vi siete fatti durante i 3 giorni di test, saranno così lontane le 3 scuderie di punta? Diteci cosa vi aspettate dalla prima gara con un commento qua sotto.