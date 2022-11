Formula 1: Red Bull sta investendo su una nuova galleria del vento a Milton Keynes

Forte del secondo mondiale piloti e del primo mondiale costruttori di Formula 1, quest'ultimo sottratto a Mercedes dopo anni di dominio, la Red Bull ha già iniziato a modernizzare i propri reparti a partire dalla galleria del vento. Sembrerebbe, infatti, che la scuderia stia lavorando ad un nuovo progetto nel QG di Milton Keynes.

Se da un lato Red Bull dovrà fare i conti con una penalità sull'utilizzo della galleria del vento nel 2023, dall'altra il team ha piani ben più ambiziosi in mente. La recente scomparsa di Dietrich Mateschitz avrebbe lasciato in eredità al team un nuovo progetto, ovvero la costruzione nei pressi del quartier generale di Milton Keynes di una struttura che sostituisca l'attuale galleria del vento della squadra.

Per chi non lo sapesse, infatti, Red Bull sta usando lo stesso edificio di quando ha comprato la Jaguar nel 2004 che starebbe iniziando a sentire il peso dell'età con eventuali difficoltà in merito al controllo della temperatura. La notizia era circolata già lo scorso gennaio, tuttavia Horner avrebbe confermato a the-race.com che la nuova galleria del vento si farà e che dovrebbe essere pronta in 2 anni.

Una nuova struttura adibita ad hoc potrebbe infatti giovare alla scuderia in vista del Mondiale 2026, ovvero quando entrerà in vigore il nuovo regolamento. E voi, invece, cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.