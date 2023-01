Formula 1, Red Bull e Ford in trattative: accordo vicinissimo

Il 2026 è una finestra che vedrà in qualche modo protagonista la Red Bull visto che la scuderia di Milton Keynes è da mesi alla ricerca di un partner. Dopo l'accordo fallito con Porsche, il team ha iniziato a dialogare con Ford per un ritorno della casa automobilistica americana in Formula 1.

Tra pochi giorni verranno svelate le prime livree di Formula 1 con il primo appuntamento fissato a domani quando Haas svelerà il telo dietro alla nuova monoposto. Il nuovo campionato del mondo 2023 si comporrà di 23 gare e il team di Milton Keynes seguirà con la presentazione della RB19 il prossimo 3 febbraio, anticipando la concorrenza.

Ad ogni modo, nella stessa data, si dice che Ford ospiterà a New York diversi content creators ed influencer, casualmente nella stessa città della presentazione Red Bull. Secondo gli amici di motosport.com, inoltre, i dialoghi tra RB e Ford si troverebbero ad una fase avanzata e l'accordo potrebbe essere imminente per collocare il nome della casa americana sugli ex motori Honda. L'annuncio dell'accordo, dalle fonti, dovrebbe comunque arrivare prima dell'inizio del Campionato.

E voi, invece, cosa ne pensate di un eventuale partnership tra Red Bull Racing e Ford? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.