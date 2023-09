Formula 1, per Red Bull titolo costruttori già a Singapore? Ecco quanti punti servono

Il mondiale di Formula 1 2023 è di fatto già in bacheca da tempo alla luce del predominio Red Bull e di una Ferrari SF-23 risultata la peggior rossa degli ultimi 14 anni, ma il prossimo weekend potrebbe arrivare la prima importante certificazione.

Come da date del campionato di Formula 1 2023 nel weekend in arrivo si correrà il Gran Premio di Singapore e in caso di una precisa combinazione di punti, alla fine Red Bull potrebbe portarsi a casa il titolo costruttori con diversi mesi di anticipo rispetto alla chiusura della stagione.

Fino ad oggi la Red Bull ha vinto tutte le quattordici gare disputate, con dodici successi del bicampione del mondo Max Verstappen, e due di Checo Perez, di conseguenza può godere di un vantaggio monstre rispetto alla scuderia che insegue, la Mercedes, leggasi 310 punti.

Ma quanti punti servono per ottenere il titolo costruttori? Il team di Milton Keynes dovrebbe vincere il Gp di Singapore, quindi piazzarsi anche al secondo posto e nel contempo ottenere il giro veloce. Così facendo la Red Bull si porterebbe a casa 25 punti per la vittoria, altri 18 per il secondo posto e uno per il giro veloce, per un totale di 44 punti.

Inoltre, bisognerà sperare che Mercedes ottenga al massimo un punto, e così facendo sarà titolo costruttori 2023 matematico. A quel punto la squadra campione in carica sarebbe inarrivabile da chiunque, cosa che comunque è già evidente.

Fino ad ora Verstappen non ha mai avuto rivali e solamente a Montecarlo, per via anche di una conformazione particolare del circuito, Aston Martin ha impensierito la Red Bull.



Ma quante gare mancano invece a Verstappen per laurearsi campione del mondo? Il primo match point è previsto per il weekend successivo a quello di Singapore, quando si correrà in Giappone. La cosa certa è che a meno che le due Red Bull non si ritirino ad ogni gara da qui fino a fine stagione, il titolo costruttori e quello pilota arriveranno: bisognerà solo capire quando.