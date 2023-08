Formula 1, la reazione di Verstappen al sorpasso di Alonso è il meme dell'anno?

Max Verstappen è rimasto sorpreso dalla partenza impressionante di Alonso a Zandvoort. Alonso è stato votato il miglior pilota del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 dai tifosi. La reazione dello stesso Verstappen, divenuta virale, ha infiammato i social.

In Olanda Alonso è riuscito esprimersi in tutto il suo talento, sfruttando le migliorie dell'Aston Martin F1 a Zandvoort, completando una gara memorabile sul tracciato storico. Partendo dalla quinta posizione con il maltempo, si è sentito in sintonia con la vettura, come ha rivelato dopo la gara, e in pochi minuti è riuscito a salire alla seconda posizione.

Alla partenza, Alonso ha effettuato uno spettacolare sorpasso all'interno della curva 3, superando Alex Albon e George Russell per piazzarsi al terzo posto. Questa audace mossa sarebbe potuta finire molto male, ma Alonso è riuscito abilmente a evitare il muro. Poco dopo, ha superato anche Lando Norris, passando al secondo posto grazie a un ritmo straordinario. Alonso ha anche scherzato, dichiarando che sarebbe stato nelle condizioni di superare Verstappen, ma che ha preferito evitare per non rischiare.

Dopo la gara, sulla pedana del podio, dove i primi tre classificati si riuniscono per festeggiare, Verstappen, Alonso e Gasly hanno discusso alcuni momenti chiave del Gran Premio. Tra questi, la performance di Alonso è stata notevolmente evidenziata. La reazione di Max Verstappen a questa prestazione è diventata virale sui social media in pochi minuti.

Oltre all'eccezionale partenza di Alonso, un altro momento significativo nel GP d'Olanda è stato il suo spettacolare sorpasso su Guanyu Zhou appena dopo essere uscito dalla corsia dei box, dopo uno dei suoi pit stop. Nonostante un'ottima performance, la vittoria numero 33 è sfuggita per un passo al pilota spagnolo.

Red Bull si è dimostrata ancora un volta superiore, a tal punto che Eddie Jordan ha dichiarato che se Hamilton avesse avuto quella Redbull non ci sarebbe stata storia.