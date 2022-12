Formula 1: ecco quando verrà svelata la nuova monoposto Ferrari

Il campionato del mondo 2023 di Formula 1 inizierà dalle nuove monoposto, attualmente in corso di sviluppo presso le sedi dei vari team. Un paio di scuderie hanno già rivelato quando verranno svelate al mondo le prossime vetture, tra cui anche la Ferrari che sta lavorando al progetto ‘675’.

La Ferari 675 è il nome in codice della nuova monoposto del Cavallino Rampante, l’erede della F1-75, in sviluppo da mesi a Maranello dopo che la gestione Binotto aveva deciso di rinunciare al sogno mondiale 2022 per focalizzare tutte le risorse all’anno successivo.

Si tratta di un progetto che non rivoluzionerà del tutto quello della F1-75, la quale filosofia verrà mantenuta anche per il 2023, tuttavia i reparti in sofferenza sono stati migliorati come l’affidabilità della power-unit a cui gli ingegneri hanno posto una pezza in grado di liberare circa 30 cavalli. Toccherà adesso a Fred Vasseur prendersi l’incarico di continuare lo sviluppo della Ferrari 675, quando entrerà ufficialmente in carica come Team Principal il 9 gennaio, e rafforzare la sua leadership in vista dell’inizio del Mondiale. Ad ogni modo, dopo i primi rumors delle scorse ore, Maranello ha annunciato che la prossima monoposto Ferrari sarà svelata ufficialmente il prossimo 14 febbraio, un regalo di San Valentino per tutti gli amanti del Cavallino.

