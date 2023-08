Formula 1, ecco quando Max Verstappen potrebbe laurearsi campione del mondo 2023

Max Verstappen diventerà il pilota più forte di tutti i tempi? La risposta è probabilmente sì alla luce dei numerosi record che sta inanellando l'olandese volante in questa stagione.

Domenica scorsa, nella sua Zandvoort, il pilota Red Bull ha ottenuto la nona vittoria consecutiva eguagliando il precedente record di Vettel, e se a Monza dovesse concludere al primo posto, a quel punto diverrebbe l'unico pilota ad aver vinto dieci gare di Formula 1 di fila.

Numeri straordinari che permetterebbero a Max Verstappen di portarsi a casa il mondiale 2023, il suo terzo di fila, nel giro di brevissimo tempo, e precisamente in poco meno di un mese. I colleghi di Racingnews365 hanno infatti calcolato quando Verstappen potrebbe divenire iridato se dovesse continuare a registrare vittorie e la data da cerchiarsi in rosso, secondo il calendario di Formula 1 2023, sarebbe il prossimo 25 settembre, quando si correrà sullo storico circuito di Suzuka, in Giappone.

Attualmente Verstappen, protagonista di una reazione da meme su Alonso in Olanda, ha 339 punti grazie a undici vittorie, sei giri veloci e due vittorie nelle Gare Sprint. Nel corso delle 13 gare sin qui disputate ha perso solamente 23 punti nei confronti del compagno di squadra, Sergio Perez, secondo in classifica a quota 201 punti, quindi con ben 138 punti meno.

Per completare la stagione mancano ancora 258 punti in totale fra vittorie, giri veloci e tre Sprint Race (Qatar, Stati Uniti e Brasile), con nove gare ancora a disposizione. Se quindi Verstappen dovesse riuscire a fare la doppietta "vittoria + giro veloce" nelle prossime tre gare, a quel punto si laureerà campione del mondo, ottenendo un distacco di ben 190 punti da Perez, non più colmabili nelle restanti gare della stagione.

Nel caso in cui Verstappen dovesse riuscire nell'impresa, l'olandese batterebbe il record di velocità appartenente a Schumacher che nel 2002 ottenne il titolo con numerose gare d'anticipo ma con soli 10 punti per vittoria.