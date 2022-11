Formula 1, prove di rinnovo: Mercedes ed Hamilton ancora insieme?

La favola tra Mercedes e Lewis Hamilton, che ha portato alla casa di Stoccarda non pochi premi dalla Formula 1, ha dato vita ad una serie di stagioni che hanno reso la monoposto delle frecce d'argento tra le più prolifere della scuderia. Ma cosa ne sarà della loro storia d'amore al termine del loro contratto?

Hamilton non ha ancora voglia di ritirarsi, soprattutto dopo il Mondiale strappato all'ultimo GP lo scorso anno e una vettura, la W-13, che verrà completamente stravolta nel 2023. Il rinnovo tra Sir Lewis e Mercedes non è semplicissimo visto l'altissimo ingaggio del britannico adesso con cittadinanza anche brasiliana, tuttavia entrambe le parti hanno iniziato a discutere sul futuro.

Anzi, dalle ultime indiscrezioni pare proprio che l'accordo sia vicinissimo ad arrivare con un progetto pluriennale. Il pilota ha infatti preso posizione in merito a queste voci: "Penso che sarà un contratto pluriennale. C'è sempre questa questione del ritiro che mi ruota sempre attorno, ma onestamente l'idea non mi piace affatto e non mi sento ancora a quel punto."

Sir Lewis è stato molto chiaro in merito alla faccenda: Hamilton non si ritirerà, o almeno non nei prossimi anni visto che l'accordo con Mercedes si sta avvicinando. E voi, invece, vi aspettavate il rinnovo tra le due parti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.