La Formula 1 prova a revisionare le qualifiche con un nuovo format: l'esperimento nel 2023

La Formula 1 è uno di quei sport in costante rivoluzione e aggiornamento, una competizione a cui piace rinnovarsi con idee che non sempre vengono accolte positivamente dalla community. L'ultima proposta, che vedrà un test già nel prossimo mondiale, modificherà il format delle qualifiche.

Il mondiale 2023 di Formula 1 comincerà il 5 marzo, una nuova edizione che si preannuncia più competitiva rispetto al campionato appena passato. Ad ogni modo, mentre la FIA è alla ricerca di nuovi team, la F1 pensa a come rinnovare il format delle qualifiche.

L'ultima proposta, che sarà sperimentata in 2 GP del 2023, costringerà le squadre ad utilizzare le mescole hard per i Q1, le medie per i Q2 e le soft soltanto per l Q3. Ovviamente si tratta solo di un format sperimentale, che potrebbe non essere riconfermato in futuro, e il cui fine è quello di "valutare se le revisioni sono idonee per i campionati successivi". In molti non hanno apprezzato l'idea, basti pensare che le gomme dure necessitano di norma almeno di un paio di giri per scaldarsi con le attuali coperte da 70°. Non resta dunque che vedere l'esperimento all'opera in due eventi di questo nuovo Mondiale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa proposta, vi piace? Diteci che ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.