Formula 1, il prossimo 23 gennaio verrà annunciato un nuovo Gran Premio in Europa

Aria di grande rinnovamento in Formula 1: già sappiamo che Madrid sostituirà Barcellona per il gran premio di Spagna a partire dal 2026. Ciò che non sapevamo è come.

Ebbene, ciò che prima era solo una voca, il 23 gennaio giungerà a conferma. Madrid sarà la nuova sede del Gran Premio di Formula 1. Questa dichiarazione, proveniente da una fonte autorevole, suggella l'elevazione della capitale spagnola al rango di tappa imprescindibile nel calendario del Campionato del Mondo di Formula 1, sancendo, contemporaneamente, il già menzionato addio a Barcellona, fino a quel momento indiscussa regina delle corse spagnole.

Il percorso sarà sinuoso e avvincente, e si snoderà tra i padiglioni del centro espositivo IFEMA, concludendosi di fronte alla maestosa facciata dell'edificio principale. Le monoposto sfreccieranno lungo la M-11 in direzione Valdebebas, affiancando la prestigiosa Città dello Sport del Real Madrid, prima di raggiungere l'area che ha accolto il celebre festival "Mad Cool", tutto sotto lo sguardo degli spettatori, tra i padiglioni e oltre (chi non sta apprezzando tutti questi cambiamenti in Formula 1 è Max Verstappen).

Il Gran Premio di Formula 1 di Madrid sarà orchestrato da un promotore privato, il cui coraggioso investimento di circa 100 milioni di euro ne garantirà l'organizzazione impeccabile (almeno si spera). Diverse società ambiscono a ricoprire il prestigioso ruolo di sponsor di questo evento (un po' come Las Vegas è stata capace di attrarre molti investimenti) , con la Liberty Media che si appresta ad assegnare loro l'onore di governare le corse per le prossime 10 stagioni. L'affare complessivo ammonterà a circa mezzo miliardo di euro all'anno, un beneficio tangibile per la gloriosa città di Madrid.