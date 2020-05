La Formula 1 prossima alla partenza: tenetevi pronti per il GP d'Austria

La stagione di Formula 1 2020 rimarrà nella storia. A marzo Le vicissitudini provocate dal coronavirus hanno portato all'annullamento del primo Gran Premio, quello di Melbourne, a pochissimi giorni dal via.

Nelle settimane successive sono stati poi rinviati o annullati tutti gli altri Gran Premi imminenti, e infine si è arrivati a mettere in pausa la stagione fino a data da destinarsi. Questo ha provocato persino il rinvio della rivoluzione attesa in Formula 1 per il 2021, e da allora la situazione è rimasta pressoché invariata.

Adesso pare essersi riaccesa la speranza di tutti gli appassionati della massima categoria automobilistica, poiché il governo austriaco ha approvato lo svolgimento dei due GP a Spielberg, i quali potrebbero aprire il mondiale il 5 e il 12 luglio prossimi. La stampa locale ha fatto sapere che un piano è già stato approvato, e che le misure relative ad esso consentirebbero la partecipazione all'evento a circa 500 spettatori, ma al momento altri dettagli non sono ancora stati condivisi.

Nel frattempo la FIA e l'organizzazione della Formula 1 stanno lavorando per consentire un perfetto svolgimento del mondiale nella totale sicurezza di chi lavorerà nel paddock. Tutto il personale che si recherà al Red Bull Ring lo farà attraverso voli charter e un atterraggio presso un aeroporto militare, specialmente perché l'Austria non consente l'ingresso nel proprio territorio ai positivi al test per il Covid-19.

Sperando che il numero dei contagi continui a calare, dopo l'Austria troveremmo l'Ungheria ad attendere le monoposto, a seguire poi Silverstone e la già confermata Monza. Attendendo infine con ansia che queste indiscrezioni si rivelino veritiere, vi rimandiamo ad alcune performance regalateci di recente dal pilota Ferrari Charles Lecler: il monegasco ha dapprima lasciato la sua fidanzata fuori casa per mezz'ora a causa di una diretta Twitch, e poi effettuato un giro veloce (virtuale) a Montecarlo con uno smartphone in mano.