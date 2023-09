La Formula 1 e i suoi prezzi incredibili: le termocoperte costano come una Golf

La Formula 1 è sempre stato lo sport motoristico più ricco in assoluto. Tutta colpa della tecnologia montata sulle monoposto, ovviamente avanzatissima, e che obbliga le varie scuderie a spendere fior fior di quattrini ad ogni stagione per sviluppare la nuova vettura.

Se una sospensione può arrivare a costare fino a 536mila euro, un'ala 250 e un volante 55mila, forse non tutti sanno che anche le termocoperte, quelle che vengono utilizzate per tenere in temperatura le gomme prima dell'inizio della gara e delle qualifiche, hanno un costo esorbitante.

Come sottolineato dall'utente Instagram Driver61, per le termocoperte ogni scuderia può arrivare a spendere ogni weekend fino a 25mila euro, più o meno il prezzo di una Volkswagen Golf 8 allestimento base.

Ma perchè questo costo esagerato per delle “semplici” coperture? Le monoposto di Formula 1 devono essere quanto più aderenti possibile all'asfalto, e per farlo è necessario che le gomme siano calde. Il massimo dell'aderenza viene raggiunto attorno ai 100 gradi centigradi e al di sotto di tale soglia le vetture risultano ingovernabili.

Fondamentale quindi che durante la gara le gomme si scaldino il prima possibile e per questo vengono utilizzate le termocoperte. Le monoposto di Formula 1 sono tra l'altro grandi quanto un SUV americano, di conseguenza le gomme montate non sono di dimensioni comuni.

Attraverso le termocoperte si possono pre-riscaldare gli pneumatici di modo che al semaforo verde i piloti possano godere di una monoposto maneggevole quasi al 100%. E' fondamentale che lo pneumatico venga riscaldato in maniera omogenea, non soltanto il battistrada ma anche il suo nucleo, pena l'aderenza ricercata dal pilota.

Per svolgere al meglio questo lavoro le termocoperte utilizzano un controller che regola la temperatura, oltre ad un gel conduttivo che garantisce la distribuzione uniforme del calore sull'intera gomma. Nel contempo, mentre lo pneumatico viene riscaldato, una serie di sensori monitorano la pressione, evitando che la stessa sfori oltre il necessario.

Ecco perchè le termocoperte hanno un costo così importante, una parte sostanziosa dei circa 145 milioni di euro che ogni team spende per ogni campionato di Formula 1. Attenzione però, perchè la FIA sta pensando di eliminare le termocoperte dal 2024, nonostante la forte disapprovazione delle scuderie che temono l'ingresso in pista di auto ingovernabili proprio per quanto elencato sopra.