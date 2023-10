La Formula 1 presto nelle mani di Apple? Cupertino ha pronti 2 miliardi di dollari

Apple sembra interessata a un nuovo e significativo investimento nei diritti mediatici per le gare di Formula 1, con una potenziale offerta annuale di 2 miliardi di dollari, che raddoppierebbe gli attuali guadagni del circuito.

Attualmente, la Formula 1 ha diversi partner televisivi in tutto il mondo, come ESPN negli Stati Uniti, Sky Sports nel Regno Unito e Fox Sports in Australia e Messico, con contratti che si estendono per almeno altri cinque anni. Secondo le indiscrezioni, Apple potrebbe iniziare il processo acquisendo gradualmente i diritti e pagando una commissione proporzionale fino a raggiungere l'esclusività completa. Tuttavia, non è stato specificato quando Apple potrebbe ufficialmente presentare un'offerta.

Questa mossa si allineerebbe con una strategia più ampia di Apple, che da tempo sta cercando di avere una presenza significativa (o completa esclusività) nei contenuti legati allo sport. Come dichiarato da Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple, la società mira a essere globale e a offrire esperienze ai suoi clienti in tutto il mondo. In passato, Apple ha cercato di acquisire i diritti multimediali esclusivi per altre leghe sportive, come il Pac-12 e l'NFL Sunday Ticket.

Rimanendo nell'orbita di Cupertino, al momento, non stanno trapelando informazioni significative su Apple Car da un po' di tempo. Tra le ragioni potrebbe esserci un piano di acquisizione di aziende chiave.

