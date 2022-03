Formula 1: il 'povero gabbiano' a Binotto e il ruota a ruota tra Leclerc e Verstappen

Il primo GP di Formula 1 è stato estremamente avvincente e il ritorno dell'effetto suolo ha già fornito alcune interessanti sfide ruota a ruota. Ad ogni modo, l'apice del gran premio in Bahrein si è toccato durante il botta e risposta tra Charles Leclerc e l'attuale Campione del Mondo, Max Verstappen.

Quella tra i due piloti, che si conoscono sin dalle corse sui Go Kart, è stata una 'battaglia' adrenalinica che si è combattuta su pista, tra sorpassi e controsorpassi. Alla fine la Ferrari ne è uscita vittoriosa con una doppietta, fortunata anche per via dei problemi alla RB-18 di Red Bull che ha abbandonato Verstappen e Perez agli ultimi giri e dando così modo a Sainz di conquistare la medaglia d'argento.

Ad ogni modo, grazie alle nuove helmet cam, infatti, è possibile ammirare le sfide tra i piloti da un punto di vista mozzafiato. In calce alla notizia, dunque, potete dare un'occhiata alla visuale di Leclerc mentre gareggia contro Verstappen per ammirare il sorpasso dagli occhi del monegasco. Sempre in fondo alla pagina, a tal proposito, potete apprezzare anche a dovere la gag tra Mattia Binotto e Leclerc, con quest'ultimo che prende per i fondelli il direttore sportivo della Ferrari per aver simulato all'ultimo giro un problema al motore. Alla fine dello scherzo, infatti, il monegasco intona anche un piccolo estratto della celebre hit del momento "povero gabbiano".

E voi, invece, cosa ne pensate di questo botta e risposta tra il pilota e Binotto nonché della sfida tra Leclerc e Verstappen? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Prima di salutarvi, vi rimandiamo a tutti gli appuntamenti del GP di Arabia Saudita di questo week-end.