Formula 1: la posizione di Leclerc sulla situazione di Ferrari e Vasseur

L'anno che sta per concludersi è stato particolarmente lungo per la Scuderia Ferrari che, nonostante il ritorno alla competitività in Formula 1, ha dovuto affrontare numerosi ostacoli ed imprevisti. La F1-75 di Leclerc e Sainz ha fornito però le basi di partenza per un Mondiale, quello 2023, che si preannuncia ancor più interessante.

A Maranello gli ingegneri hanno iniziato a sviluppare la Ferrari 675, nome in codice della nuova monoposto, già diversi mesi prima della fine del Campionato visto che il gap contro Red Bull era ormai irrecuperabile stando alle differenze di punteggio nelle due classifiche che contano. A causa dei risultati il posto di Binotto ha iniziato a traballare finché quest'ultimo non è stato costretto a rassegnare le dimissioni nelle scorse settimane dal ruolo di Team Principal.

Al Gran Galà di premiazione organizzato dalla FIA e della F1 ha presenziato anche Leclerc, vicecampione del mondo, che si è espresso in merito all'attuale condizione in casa Ferrari: "Se sono fiducioso per il 2023? Assolutamente sì. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro. In fabbrica poi c'è ancora Mattia, che ci sta aiutando a preparare al meglio la nuova stagione. Binotto? Mi ha chiamato per avvisarmi che se ne sarebbe andato. Rispetto la sua decisione e lo ringrazio per aver avuto fiducia in me, gli auguro il meglio per il futuro. Il nuovo team principal? Le ultime settimane sono state abbastanza difficili per il team, ma ho fiducia nel fatto che Elkann e Vigna prenderanno la decisione giusta. Non ho dubbi, però, che l'anno prossimo riusciremo comunque a fare un passo avanti".

Dopodiché, sui rumors su Vasseur come nuovo Team Principal, aggiugne: "La Ferrari è un team diverso dagli altri. Ho già lavorato con Vasseur, abbiamo un buon rapporto, ma non penso che questo debba influenzare alcuna decisione. È una persona molto diretta ed è una cosa che apprezzo".

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.