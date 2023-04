Formula 1, pole Verstappen a Melbourne, scintille fra Leclerc e Sainz, disastro Perez

Max Verstappen ha realizzato la pole position durante le qualifiche a Melbourne, in vista del Gp d'Australia di domani. L'olandese volante ha fatto registrare il miglior tempo in assoluto davanti a George Russell su Mercedes, che si è piazzato meglio rispetto al compagno di squadra, il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, terzo assoluto.

La seconda fila è stata completata da Fernando Alonso su Aston Martin, mentre la prima Ferrari in griglia è stata quella di Carlos Sainz Junior, quinto assoluto, davanti a Lance Stroll sesto su Aston Martin e quindi Charles Leclerc in settima posizione.

Ottavo ottimo posto per Alex Albon su Williams, davanti a Pierre Gasly su Apline, e quindi Nico Hulkenberg, Da segnalare anche le qualifiche disastrose di Sergio Perez, vincitore due settimane fa in Arabia Saudita, uscito di pista durante la Q1 e che domattina partirà quindi in ultimissima posizione.

Max Verstappen, al termine delle qualifiche, ha dichiarato: “L’ultimo tentativo è stato molto buono, per tutto il fine settimana è stato difficile portare le gomme a temperatura per spingere sin da subito, ma ha funzionato in Q3. Sono molto contento della pole position, del giro e non vedo l’ora che sia domani”.

In vista della gara e di possibili problemi di affidabilità della sua RB 19: “Non credo ci saranno problemi di affidabilità alla batteria per la gara di domani, ma cerchiamo sempre di ottimizzare tutto“. Quindi ha concluso: “Ho quasi colpito un uccello nel mio giro, in Australia ci sono delle specie animali. Spero che domani la macchina vada forte in gara e la chiave sarà tenere in vita le gomme e gestirle bene. Stavolta voglio salire su un gradino del podio diverso in Australia”.

Così invece Leclerc protagonista di qualche scintilla con Carlos Sainz durante il giro lanciato dello stesso transalpino: “Abbiamo fatto il giro subito nel Q3 perché avevamo paura che arrivasse la pioggia, purtroppo ci è mancato tanto per essere davanti. Dobbiamo migliorare. Dopo – ha aggiunto - vedremo con il team cos’è successo nel primo settore con Carlos Sainz, io dovevo spingere in quel giro e avevo Carlos davanti preparando le sue gomme”.

Due settimane fa a Jeddah erano stati Verstappen e Perez a registrare delle scintille per via del giro veloce. Leclerc era stato invece protagonista di un gesto di rabbia verso i box: “Sveglia!” aveva gridato il francese a Xavi.