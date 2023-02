La Formula 1 è ancora pericolosa? A Madrid esposta la vettura distrutta di Grosjean

Nessuno può dimenticare quanto accaduto nel GP del Bahrain del 2020, una delle pagine di Formula 1 che più di tutte ha lasciato l'intero mondo col fiato sospeso per un paio di minuti interminabili. Il pilota uscì quasi indenne dallo schianto, ma quello che resta della vettura è da brividi.

Tra le nostre pagine è disponibile anche una notizia che tratta del video di Luca Salvadori che prova a ricostruire la dinamica e come Grosjean sia sopravvissuto all'incidente che ha spezzato in due la monoposto della scuderia Haas. Ad ogni modo, quell'evento ha ricordato a tutti gli spettatori la pericolosità della Formula 1 che, nonostante sia migliorata molto al livello della sicurezza, continua ad essere uno sport rischioso.

Ed è proprio per questo che la F1 ha voluto allestire a Madrid una mostra, che sarà aperta al pubblico a breve, per ricordare i rischi di questo sport e quanto il sistema 'halo', inizialmente tanto criticato, abbia salvato non poche vite negli ultimi anni. Potete comunque dare un'occhiata alla monoposto di Grosjean, o a quello che ne resta, negli scatti in calce alla notizia direttamente dalla mostra.

