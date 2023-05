Formula 1, perché la Ferrari SF-23 non vince mai?

Il Gp di Monaco doveva essere la grande occasione per le “altre”, tutte le scuderie tranne Red Bull, Ferrari compresa, per tentare di portarsi a casa la prima vittoria in stagione, ma ancora una volta ha dominato la monoposto campione del mondo e ancora una volta la Rossa è rimasta a bocca asciutta.

Monaco è per antonomasia una gara bipolare: come può essere noiosa, un lungo trenino di auto che non si sorpassano, quanto imprevedibile, vedi domenica quando ha iniziato a piovere. Proprio per questo la performance della vettura conta di meno che in altri circuiti, e a fare la differenza sono il pilota e la fortuna.

Eppure ancora una volta la Ferrari SF-23 è risultata non pervenuta, e quando siamo a sei gare dall'inizio della stagione, come da date del campionato 2023 di Formula 1, alla luce dell'annullamento del Gp di Imola 2023 per l'alluvione, fra i tifosi e gli addetti ai lavori vi è la netta convinzione che la stagione della Rossa sia ormai compromessa.

Un vero peccato visto che le premesse invernali erano buone, fra una velocità di punta maggiore, ma anche un nuovo team principal, e un certo entusiasmo che serpeggiava fra le fila del Cavallino Rampante.

Accesi i motori, però, la stagione 2023 è sembrata la fotocopia dell'anno scorso, anzi decisamente peggio visto che a quest'ora Leclerc aveva già due vittorie in bacheca e ben 5 pole position (con una gara in più).

Ed è proprio in qualifica che Ferrari si è dimostrata carente a Monaco, non riuscendo a centrare neanche la prima fila, venendo a mancare quella velocità che ci si aspettava. Un sabato che ha fatto da preambolo a quanto è poi accaduto la domenica, una gara anonima di entrambi i piloti, tra l'altro sempre più invischiati in voci di mercato che di certo non aiutano a tenere la barra dritta.

Ovviamente non si può addossare tutta la colpa a Leclerc e Sainz se Aston Martin e Red Bull hanno un'evidente superiorità tecnica. Dubbi anche nei confronti del muretto, il tasto dolente della stagione 2022, a cominciare da quanto accaduto in qualifica, con il mancato avviso a Leclerc dell'arrivo di Lando Norris.

Incerta anche la strategia durante la gara, con cambi gomme che sono sembrati errati a livello di tempistiche, a differenza invece di quanto accaduto in Red Bull dove con Verstappen, nonostante il caos, non hanno sbagliato nulla. Ovviamente è facile criticare oggi Ferrari, come “sparare sulla croce rossa” dirà qualcuno, ma vedere la Rossa con un solo podio in 6 gare, fa davvero piangere il cuore.