Formula 1, ecco perchè l'eliminazione delle termocoperte dal 2024 sarà un grosso problema

Nel 2024 in Formula 1 si dovrebbe introdurre una nuova regola che vieta l'utilizzo delle termocoperte per tenere le gomme in temperatura. Si tratta ovviamente di un aiuto non da poco in quanto permette al pilota di scaldare subito le gomme e di poter così sfruttare la monoposto al massimo delle sue potenzialità.

Per il 2024, però il Circus punta a modificare i regolamenti con l'obiettivo di raggiungere il traguardo Carbon Neutral nel 2030, e l'eliminazione delle termocoperte potrebbe creare dei problemi non da poco. In queste settimane si stanno svolgendo dei test con gomme Pirelli, e al momento i riscontri emersi sono alquanto discutibili.

Sia chiaro, l'impatto sul fronte energetico dell'abolizione delle coperte termiche sarà importante, ma bisognerà capire se ai team andranno bene le problematiche venute alla luce con il nuovo regolamento. Prima di tutto va detto che le gomme per entrare in temperatura ci impiegano circa due giri senza termocoperte, con una perdita di tempo complessiva che va dai 4 ai 5 secondi al giro. Ciò porterebbe le squadre a limitare il numero di possibili di pit stop, eliminando quindi il fattore “imprevisto” dovuto proprio ai maggiori cambi gomme durante i Gp.

Un altro elemento da tenere in considerazione è che le qualifiche potrebbero diventare affollate, tenendo conto che ad un pilota serviranno due o tre giri per lanciarsi e far entrare appunto le gomme in temperatura: come sarà possibile fare un giro veloce in mezzo al traffico? Potrebbe essere molto frustrante per i piloti. Infine c'è una questione più tecnica, che per farla breve, senza annoiarvi troppo, riguarda la pressione delle gomme: attualmente, con le termocoperte, gli pneumatici vengono gonfiati a 18 psi, mantenuti a 70 gradi con le coperte e quindi in grado di raggiungere i 22 psi di pressione dopo il lancio.

Ciò non accadrebbe ovviamente senza le coperture, di conseguenza si dovrebbe modificare la pressione iniziale e non sarà facile trovare quella ideale. Due potrebbero essere le soluzioni a questi problemi, a cominciare dal produrre una nuova generazione di pneumatici ad hoc con dei materiali innovativi che sostengano pressioni più basse in partenza; eventualmente servirebbe una carcassa che possa mantenere il profilo della gomma inalterato, anche con eventuali livelli di pressione alti. La sensazione è che da qui al 2024 se ne riparlerà ancora, nel frattempo siamo pronti a scaldare i motori in vista del mondiale di Formula 1 2023, il cui calendario ci ricorda che all'inizio della stagione mancano meno di 30 giorni. Fra le grandi novità anche il Gp di Las Vegas, una gara che sarà di fatto a vita per la F1.