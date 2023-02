Formula 1, ecco quanto si paga per ospitare un Gran Premio: domina l'Arabia

Vi siete mai chiesti qual è la somma che viene compensata alla Formula 1 per far disputare un gran premio? Le cifre sono altissime e negli ultimi tempi sono ulteriormente cresciute al punto che sta diventando sempre più difficile ospitare un gran premio.

Il Circus ha subito una mezza rivoluzione negli ultimi anni, con il calendario che si è spostato sempre di più verso l'America ma soprattutto il Medio Oriente. Quest'ultima area del globo sta guardando con estremo interesse al mondo dello sport, come confermato dai recenti campionati del mondo di calcio, ma anche dai vari Gp presenti, a cominciare dal Bahrain, il primo appuntamento del calendario 2023 del mondiale di Formula 1, quindi Arabia Saudita, Qatar e Abu Dhabi.

Diversi sono inoltre i contatti in corso, fra cui il Kuwait, che non è da escludere possa entrare in F1 da qui a breve. A farne le spese sono maggiormente i Gp europei, tenendo conto che le nazioni che li ospitano non hanno le disponibilità economiche degli arabi, ed inoltre si tratta di circuiti datati quindi senza tutti quegli 'intrattenimenti' presenti invece ad esempio a Yas Marina, in Qatar e via discorrendo.

L'Azerbaigian risulta essere il Gp che paga di più, 57 milioni di euro, seguita dall'Arabia Saudita e Qatar, così come svelato da RacingNews365, con 55 milioni di dollari annui. Subito dietro troviamo il Bahrein con 52 milioni di dollari annui e contratto fino al 2036. Spazio quindi ad Abu Dhabi con 42 milioni, che stacca di due milioni la prima nazione europea, leggasi l'Ungheria a quota 40. Fra gli altri troviamo l'Australia a quota 35 milioni, il Canada a 32, Singapore a 35, USA e Messico a 30 e l'Olanda a 32.

Il circuito che paga meno paradossalmente è anche il più ricco, leggasi Monte Carlo, che spende 20 milioni di euro, di cui una parte pari alla percentuale della tassa di soggiorno. In Italia per Monza e Imola per cui è già iniziata la vendita dei biglietti 2023, si pagano rispettivamente 25 e 21 milioni di euro. Da segnalare infine Spagna, Austria, Giappone e Brasile a quota 25 milioni, quindi Silverstone a 26 e Belgio a 22.