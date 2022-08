Formula 1, Otmar Szafnauer è sicuro: Oscar Piastri resterà con Alpine nel 2023

A inizio agosto è iniziato il caos in Formula 1 per la presunta promozione di Oscar Piastri in Alpine dopo il passaggio di Fernando Alonso in Aston Martin per la prossima stagione. In attesa della sentenza da parte della FIA Contract Recognition Board, Otmar Szafnauer si è detto fiducioso della permanenza di Piastri con Alpine.

Alle domande poste dal sito ufficiale di F1 al Team Principal della squadra di Enstone, Szafnauer ha risposto divulgando qualche dettaglio ulteriore sul contratto di Piastri, evidenziando che la presunta scadenza in data 31 luglio non era autentica e che, in realtà, l’accordo vale fino al 2024 con opzione di conclusione a fine 2023. Szafnauer ha poi chiarito di avere informato Piastri della promozione mentre era nel simulatore Alpine e che, in tale occasione, il giovane pilota avrebbe sorriso e accettato la proposta.

Il perno della situazione contrattuale è dunque la data in questione dato che, ricordiamo, la sequenza di eventi ha visto il ritiro di Sebastian Vettel dalla F1, il trasferimento di Fernando Alonso in Aston Martin e la promozione di Piastri poi smentita dal pilota stesso in virtù del presunto accordo con McLaren. Quest’ultima, tra l’altro, aveva precedentemente confermato Ricciardo come secondo pilota per il 2023 e poi, recentemente, ha ufficializzato il suo abbandono a fine stagione. Insomma, la questione è estremamente confusa e sarà interessante capire cosa deciderà la FIA Contract Recognition Board.

Nel mentre, Stefano Domenicali ha confermato che la Formula 1 non gareggerà più in Russia.