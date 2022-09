Formula 1: Oscar Piastri è il nuovo pilota McLaren per la stagione 2023

Da alcuni minuti è arrivata un interessante notizia inerente la Formula 1: dalla stagione 2023 il giovanissimo quanto promettente pilota australiano Oscar Piastri sarà alla guida di una monoposto McLaren.

Il "caso Piastri" andava avanti da settimane, ma possiamo finalmente annunciare che sarà proprio lui a gareggiare al fianco di Lando Norris dal 2023. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un vero asso delle quattro ruote, in quanto è riuscito a portare a casa la Formula Renault Eurocup 2019, il Campionato FIA di Formula 3 202 e il Campionato FIA di Formula 2 nel 2021.

Queste le parole di Piastri in seguito all'annuncio:"Sono estremamente entusiasta di fare il mio debutto in Formula 1 con una squadra prestigiosa come McLaren, e sono molto grato per l'opportunità che mi è stata offerta. Il team ha una notevole tradizione del garantire possibilità ai giovani talenti, e non vedo l'ora di mettermi al lavoro al fianco di Lando per spingere la squadra verso le prime posizioni della griglia. Sono concentrato sulla preparazione per il mio debutto in Formula 1 nel 2023 e per iniziare la mia carriera F1 in papaya."





Fino a pochi giorni fa Alpine era sicura che Piastri restasse nel team, ma non sappiamo cosa sia accaduto dietro le quinte di trattative controverse. In ogni caso, dopo il passaggio di Alonso in Aston Martin, c'è stato un ulteriore movimento sullo scacchiere della kermesse.