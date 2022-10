Formula 1, orari GP degli Stati Uniti 2022: visibile in diretta anche su TV8

Ormai già sappiamo che Max Verstappen è campione del mondo 2022 di Formula 1: la stagione è stata decisa a Suzuka con la penalità inflitta a Leclerc all’ultima curva dell’ultimo giro, ma ancora ci sono delle tappe da seguire. Vediamo, quindi, gli orari italiani del GP degli Stati Uniti.

Il prossimo weekend ci aspetta la trasferta oltreoceano ad Austin, sede texana del Gran Premio degli Stati Uniti, dove Red Bull cercherà di ottenere anche il titolo Mondiale Costruttori. La sfida è sempre con il Cavallino Rampante, ormai da molto tempo incapace di vedere una vittoria o un risultato del tutto convincente. Mercedes si è invece rassegnata all’idea del terzo posto, aggiudicato in solitaria e segnale del lavoro da fare per il 2023.

Gli orari italiani del palinsesto televisivo sono quindi i seguenti: venerdì 21 ottobre ci saranno le Prove Libere 1 e 2 trasmesse su Sky in diretta dalle 21 alle 22 e da mezzanotte alle 01:30. Sabato 22 ottobre le Prove Libere 3 delizieranno i fan dalle 21 alle 22, mentre le qualifiche si terranno da mezzanotte alle 01:00. La gara, infine, si terrà domenica 23 ottobre dalle 21 alle 23.

L’intero spettacolo sarà visibile anche in chiaro su TV8 agli stessi orari; insomma, non ci sarà alcuna trasmissione in differita.

In tutto ciò, si discute del possibile secondo GP in Arabia Saudita dal 2026.