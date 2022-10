Formula 1, orari GP Suzuka 2022: finalmente si torna in Giappone!

In seguito alla vittoria di Sergio Perez a Singapore, gli occhi degli appassionati della Formula 1 e dei fan di Max Verstappen si spostano sulla terra del Sol Levante per il nuovo Gran Premio di Giappone: dopo tre anni di assenza, ecco gli orari del GP di Suzuka, uno dei grandi classici dell’era moderna della Formula 1.

Nel momento in cui stiamo scrivendo la notizia hanno già avuto luogo le Prove Libere 1 e 2, visibili come da prassi su Sky e Now in diretta. Coloro che vorranno seguire le Prove Libere 3, dunque, dovranno svegliarsi alle 5 di sabato 8 ottobre per un possibile assaggio di ciò che attenderà i fan nella giornata di domenica. Alle 8 di domani si terranno poi le Qualifiche, che verranno trasmesse in differita alle ore 16:30 su Tv8. Infine, alle ore 7 di domenica 9 ottobre avrà luogo il GP di Giappone con durata di 53 giri; Tv8 trasmetterà lo spettacolo in differita alle ore 16.

Proprio come a Singapore, le giuste posizioni potrebbero garantire a Max Verstappen la vittoria del Campionato Mondiale di F1 2022: tutto ciò che serve sono otto punti in più rispetto al rivale Charles Leclerc e sei punti in più rispetto a Sergio Perez. Questa combinazione consentirà all’olandese di aggiudicarsi il titolo.

A tale proposito, lo stesso Verstappen ha dichiarato: “Sarebbe molto bello se accadesse qui. Altrimenti, sarò il favorito al Gran Premio degli Stati Uniti del 23 ottobre. Non cambia davvero nulla. Ho bisogno di un weekend perfetto per conquistare il titolo qui, ma a dire il vero non ci sto pensando troppo”.

Ricordiamo, del resto, che proprio nello ultime ore Red Bull e Honda si sono riavvicinate rafforzando la loro partnership, proprio in concomitanza con il GP “casalingo”. In altre parole, una vittoria potrebbe significare molto per questa collaborazione.