Formula 1, orari GP del Messico 2022: Max Verstappen in cerca del record

Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti 2022 conclusosi con la vittoria da parte di Max Verstappen, ora ci si prepara alla terzultima tappa del Mondiale di Formula 1 annuale. Si rimane nel continente americano, spostandoci però sempre più a sud: ecco gli orari del GP del Messico 2022.

Il tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez apre ancora una volta le porte all’idolo casalingo Sergio Perez e a tutti gli agguerriti piloti in cerca di una vittoria, specialmente i rappresentanti del Cavallino Rampante: dopo tre mesi, infatti, ancora non abbiamo visto un successo da parte di una F1-75. Al contempo, Max Verstappen è a caccia di un record storico: con la vittoria in Messico diventerebbe il pilota con più gare vinte in una singola stagione, titolo ora condiviso con Micheal Schumacher e Sebastian Vettel.

Venendo agli orari, su Sky in diretta è possibile seguire le Prove Libere 1 e 2 dalle 20 alle 21 e dalle 23 alle 00:30 ore italiane di venerdì 28 ottobre. Sabato 29 ottobre seguiranno le Prove Libere 3 dalle 19 alle 20 e le Qualifiche dalle 22 alle 23. Infine, la gara di domenica 30 ottobre inizierà alle 21:00.

Gli spettatori che non hanno accesso a Sky possono seguire la competizione in differita su TV8 alle 23:00 del 29 ottobre per le qualifiche e la gara a partire dalle 22 del 30 ottobre.

Nel mentre, Aston Martin è vicina all’accordo con FIA per il caso budget cap.