Formula 1, orari GP Austria 2022: torna il formato Sprint Race!

Dopo il Gran Premio di Silverstone che ci ha offerto tanto spettacolo e tanta preoccupazione con l’incidente del pilota cinese Zhou Guanyu, il Campionato Mondiale di Formula 1 ci porta al Red Bull Ring per il GP d’Austria 2022, l’undicesima tappa stagionale. Ecco tutti gli orari dell’evento.

La massima serie della competizione motorsport più seguita al mondo ci delizierà a partire da domani, venerdì 8 luglio, con Prove Libere 1 delle 13:30, seguite alle 17 dalle qualifiche (trasmesse in differita su TV8 alle 18:30). Trattandosi di uno degli appuntamenti stagionali con il formato Sprint Race, le Prove Libere 2 si terranno sabato 9 luglio alle 12:30 e verranno seguite dalla Sprint Race delle 16:30 (trasmessa anch’essa in differita su TV8 alle 20:15) che fungerà da qualifica definitiva per la Gara del 10 luglio che si terrà alle 15, o alle 18 su TV8.

Con la vittoria di Carlos Sainz e il quarto posto di Charles Leclerc, il Cavallino Rampante ha recuperato terreno sul Campionato Costruttori contro la principale rivale Red Bull, ma ora sarà necessario prestare attenzione in quanto Max Verstappen gioca quasi in casa in Austria, mentre Sergio Perez ha già dimostrato sul tracciato britannico di essere un secondo pilota estremamente agguerrito e pronto a stupire tutti. Non va esclusa poi una sorpresa da parte di Lando Norris, dato che negli ultimi anni ha dimostrato di essere a suo agio a Spielberg.

Nel mentre, ricordiamo che lo scorso giugno è stato ufficializzato il calendario Formula E 2022-2023.