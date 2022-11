Formula 1, orari GP di Abu Dhabi 2022: l'ultima tappa della Stagione

L’ultimo appuntamento del 2022 per la Formula 1 è finalmente giunto, per il dispiacere dei fan delle monoposto. Dopo una stagione combattuta nelle fasi iniziali, e un Gran Premio del Brasile 2022 ricco di sorprese, gli occhi guardano tutti al 2023. Ma prima, ecco gli orari del Gran Premio di Abu Dhabi 2022.

Il GP di Yas Marina si terrà questo weekend e vedrà non solo battaglie importanti, ma anche addii a cui non si vorrebbe mai assistere: si tratta, difatti, dell’ultima gara nella carriera di Sebastian Vettel in Formula 1, ma anche dell’ultimo GP per Daniel Ricciardo e Nicholas Latifi, almeno fino a quando non troveranno un nuovo posto sulla griglia di partenza.

Al contempo, però, i fan del Cavallino Rampante dovranno tifare Ferrari per il secondo posto nella classifica costruttori, per il quale combatte assieme a Mercedes, e per il secondo posto nella classifica piloti, con Leclerc e Perez come contendenti.

Su Sky Sport F1 sarà possibile assistere dal vivo al weekend di gara con le FP1 di venerdì 18 novembre alle ore 11:00, seguite dalle FP2 alle 14:00 e dalle FP3 del 19 novembre alle 11:30. Sabato alle 15:00 si terranno le qualifiche, seguite dalla gara di domenica 20 novembre alle 14:00.

Nel frattempo, è arrivata la conferma della sostituzione di Schumacher con Hulkenberg.