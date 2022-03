Formula 1, tutti gli orari e date del GP di Arabia Saudita di questo week-end

Dopo qualche giorno di festeggiamenti per celebrare la prima vittoria Ferrari per il Mondiale 2022, dopo 903 giorni dall’ultima medaglia d’oro, è tempo per il Team di Maranello di confermare lo splendido risultato del GP del Bahrein già questo fine settimana. Si torna infatti in sella alle monoposto per il gran premio di Arabia Saudita.

Nessuna settimana di stop per la Formula 1 che è già pronta a tornare questo week-end per il secondo GP valido per il Carpionato del Mondo. Il circuito di Jeddah è la pista cittadina più veloce del Mondiale con una media di 250 Km/h e ben 50 giri da affrontare per raggiungere l’agognata zona punti. La F1-75 dovrà provare a confermare il risultato del Bahrein difendendosi da una veloce RB-18 di Red Bull Racing e da una Mercedes che sta lentamente prendendo forma.

Ad ogni modo, il week-end dell’Arabia Saudita del 25-27 marzo si compone quanto segue:

Venerdì 25 marzo: ore 15 FP1 ; ore 18 FP2 ;

; ore 18 ; Sabato 26 marzo: ore 15 FP3 ; ore 18 Qualifiche (in differita su TV8 alle 21:30);

; ore 18 (in differita su TV8 alle 21:30); Domenica 27 marzo: ore 19 GP di Jeddah (in differita su TV8 alle 21:30);

Ovviamente sia le prove libere, le qualifiche e la gara saranno disponibili su Sky e NowTV agli orari sopra elencati. Non ci resta dunque che attendere il fine settimana per avere una prima stima del comportamento delle vetture su uno dei circuiti più dediti alla velocità. E voi, invece, cosa vi aspettate dal secondo GP di Formula 1? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.