Formula 1: Norris distrugge il trofeo da 40.000 euro di Verstappen

Considerando il dominio di Max Verstappen in questa stagione di Formula 1, la sua vittoria al GP d’Ungheria non sorprende affatto. Ciò che ha dell’incredibile è quanto accaduto sul podio, dove Lando Norris, giunto secondo in gara, ha distrutto il preziosissimo trofeo del vincitore.

Preziosissimo poiché Max ha ricevuto per la vittoria un trofeo realizzato dagli specialisti di Herendi Porcelánmanufaktura dal valore di 40.000 euro. La sua creazione richiede ben sei mesi di lavoro. La dinamica dell’incidente è maldestra: Norris ha utilizzato la base del gradino più alto del podio per colpire il fondo della bottiglia di spumante Ferrari e dare il via ai festeggiamenti, ma purtroppo il trofeo, appoggiato sulla piattaforma, è caduto a terra e si è frantumato.

Dalla faccia sbigottita di Norris si può dedurre che si sia reso immediatamente conto della gaffe. La McLaren, team di cui l’inglese fa parte come prima guida, ha pubblicato delle scuse dopo la gara in un video che potete trovare in calce. Norris, invece ha incolpato il pilota Red Bull: “Max l’ha posizionato troppo vicino al bordo… è caduto, credo. Non è un mio problema, è un suo problema!”. È evidente che si tratta di battute amichevoli, dato il buon rapporto che intercorre tra i due piloti.

Ricordiamo che al terzo gradino del podio si è classificato l’altro pilota Red Bull, Sergio Pérez, partito nono. Lewis Hamilton si è piazzato al quarto posto, nonostante la pole position, a causa di una partenza poco brillante e di una Mercedes che non ha rispettato le aspettative in termini di ritmo gara. Quinto Piastri in McLaren, sempre più convincente, e sesto Russell su Mercedes. Fine settimana da dimenticare per Ferrari, settima con Leclerc e ottava con Sainz. Chiudono la zona punti Alonso, nono, e Stroll, decimo, entrambi su Aston Martin. Daniel Ricciardo, al suo primo GP del 2023, è giunto tredicesimo su AlphaTauri.