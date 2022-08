La Formula 1 non gareggerà più in Russia, la conferma di Domenicali

Negli ultimi mesi il panorama internazionale è stato sconvolto dalla guerra tra Russia e Ucraina. Inevitabilmente il mondo dello sport, come la Formula 1, e tanti altri settori sono intervenuti per prendere una posizione chiara e netta sulla faccenda. Recentemente, inoltre, il CEO della F1 ha discusso sul futuro della competizione.

Nello stesso giorno dell'ufficialità della fine del rapporto tra Daniel Ricciardo e McLaren, che sta ultimando i lavori per la propria galleria del vento, sono emerse le ultime dichiarazioni di Stefano Domenicali sul futuro della Formula 1 in Russia.

Per la rivista tedesca Sport Bild, infatti, avrebbe esplicitamente affermato: "Ho sempre creduto che non si dovrebbe mai dire mai, ma in questo caso posso promettere con certezza che non negozieremo più con loro. Non ci saranno più gare in Russia."

Ano Rosgonki, la compagnia promotrice del GP di Russia, ha chiesto immediatamente alla F1 il rimborso per i pagamenti effettuati per ospitare l'evento. Né il CEO della Formula 1 e tantomeno la FIA si sono espresse su questo punto, ma vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione. E voi, invece, vi aspettavate una decisione del genere in occasione del sesto mese dall'inizio dell'invasione? Fatelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.