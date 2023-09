Formula 1 noiosa e scontata? Carlos Sainz ha la soluzione per ravvivare le gare

Le monoposto di F1 sono pronte a scendere di nuovi in pista. Come da date del campionato di Formula 1 2023 nel weekend si disputerà il Gp di Singapore, gara senza dubbio affascinante il cui esito però sembrerebbe già scontato.

Le scorse 14 uscite sono state vinte da Red Bull, due gare da Perez e ben 12 da Max Verstappen, forse quello che diverrà il pilota più forte di tutti i tempi, e a meno di cataclismi è probabile che anche in Asia tornerà a trionfare il pilota bicampione del mondo.

La Red Bull è l'auto migliore e il talento orange è una spanna sopra tutti di conseguenza quest'anno è stato un vero e proprio monologo. Come fare quindi per evitare il ripetersi di una situazione che potrebbe risultare noiosa e scontata per i fan della Formula 1?

A provare a rispondere a questa annosa domanda ci ha pensato il pilota Ferrari, Carlos Sainz, intervistato negli scorsi giorni dal podcast P1 with Matt & Tommy. Secondo lo spagnolo della Rossa si potrebbe rivoluzionare il format delle Gare Sprint in tale modo: “Farei ancora le Sprint – le parole riportate da FormulaPassion.it - ma con una griglia di partenza invertita, basata sulla classifica del campionato. Immaginatevi Max che parte ultimo, le Ferrari che partono 13esima e 14esima, le auto più lente davanti. Tutto il gruppo sarebbe molto compattato. E se si mettessero i punti fino alla decima posizione, io inizierei la gara pensando di poter entrare in top-10 o top-5. Max partendo ultimo penserebbe di poter arrivare almeno tra i primi dieci con una Red Bull”.

Per Carlos Sainz, creando una situazione di tale tipo, le auto che partirebbero davanti darebbero tutto per poter mantenere la propria posizione in quanto potrebbe essere l'unica occasione per portarsi a casa dei punti: “Queste giornate – ha continuato il pilota - sarebbero incredibili e non inciderebbero sul resto del weekend. Avresti comunque la gara principale, che è quella che tutti vorrebbero comunque vincere. Ci sarebbe però questa gara al sabato nel quale si parlerebbe di qualcos’altro”.

Stando a Carlos Sainz pare che la sua sia più che un'idea visto che ci sarebbe già un gruppo di piloti favorevoli a tale iniziativa che tra l'altro l'avrebbe già proposta ai vertici della Formula 1: “Insieme ad alcuni altri piloti l’abbiamo chiesta. Abbiamo detto: ‘se volete davvero rendere il weekend della Sprint interessante e provare qualcosa di diverso, perché non provare questo?’“. Secondo Sainz le gare sprint attuali sono solo una sorta di fotocopia del Gp vero e proprio: come dargli torto?