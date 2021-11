In Formula 1 il motore ibrido più efficiente al mondo: le nuove grafiche green

Stiamo vivendo un'epoca particolarmente attenta all'ambiente e anche la Formula 1 vuole dare il buon esempio: la massima categoria di vetture monoposto ha lanciato nuove grafiche green prima del prossimo GP del Brasile.

La Formula 1, in particolare ci riferiamo all'account ufficiale su Instagram, ha presentato al mondo le sue nuove grafiche green che ricordano come la disciplina sia particolarmente attenta al rispetto dell'ambiente. Del resto in F1 è dal 2014 che si utilizzano motori V6 Hybrid proprio in favore di meno emissioni di CO2; motori che oggi sono i migliori al mondo in termini di efficienza termica.

Lo stesso account Instagram della F1 ha ricordato che l'attuale propulsore ibrido in uso è il più efficiente del mondo, poiché capace di utilizzare il 52% dell'energia prodotta - mentre un qualsiasi altro veicolo leggero difficilmente va oltre il 40% nel migliore dei casi.

L'impegno della F1 non finisce di certo qui: nel 2025 è previsto il lancio di un nuovo Powertrain ibrido che sarà alimentato "da un avanzato carburante sostenibile". Già oggi nel frattempo viene utilizzato un carburante composto per il 5,75% da biofuel, con la formula che verrà portata al 10% (E10) il prossimo anno. Tutto fa parte del progetto della Formula 1 di raggiungere la Carbon Neutrality nel 2030.

