Formula 1 e MotoGP, tutti gli orari del weekend di gara del 7-10 marzo 2024

Dopo la lunga pausa invernale, il Campionato Mondiale di Formula 1 è tornato a ruggire in Bahrain ed è già tempo di gareggiare a Jeddah. Nello stesso weekend, inoltre, riparte il Campionato MotoGP, scopriamo dunque gli orari di un weekend a tutto gas, quello del 7-10 marzo 2024.

Come anticipato sopra, la Formula 1 si sposta in Arabia Saudita per una nuova gara da correre di sabato. Il race weekend inizia infatti giovedì 7 marzo con le Prove Libere 1 alle 14:30 (ora italiana, così come gli orari successivi), poi le Prove Libere 2 alle 18:00. Venerdì 8 marzo è tempo di Prove Libere 3 alle 14:30 e di Qualifiche alle 18:00. Sempre alle 18:00 la gara sabato 9 marzo, qui in basso trovate un recap degli appuntamenti.

GP STC dell’Arabia Saudita 2024 - Jeddah

Giovedì 7 marzo

14:30 - Prove Libere 1

18:00 - Prove Libere 2

Venerdì 8 marzo

14:30 - Prove Libere 3

18:00 - Qualifiche

Sabato 9 marzo

18:00 - Gara

Passiamo così alla MotoGP. Quasi superfluo dire che l’attesa è tantissima per questo primo appuntamento del 2024, che vedrà - fra le altre cose - Marc Marquez correre per la prima volta su una Ducati. Il GP del Qatar, che si corre a Losail, vi aspetta venerdì 8 marzo per le Prove Libere 1 alle 13:45, le Pre Qualifiche invece si terranno alle 18:00. Sabato 9 marzo ci saranno le Prove Libere 2 alle 12:00, le Qualifiche alle 12:40 e infine la Sprint Race alle 17:00. Domenica 10 marzo tutti pronti per il Warm Up alle 13:40, mentre alle 18:00 la gara.

GP del Qatar 2024 - Losail

Venerdì 8 marzo

13:45 - Prove Libere 1

18:00 - Pre Qualifiche

Sabato 9 marzo

12:00 - Prove Libere 2

14:40 - Qualifiche

17:00 - Sprint Race

Domenica 10 marzo

13:40 - Warm Up

18:00 - Gara

Tutti gli appuntamenti sopra elencati si possono vedere sui canali di Sky Sport oppure su NOW.