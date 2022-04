Formula 1: mostrata in Australia McLaren F1 LEGO in scala 1:1, che spettacolo!

A poche ore dalla conclusione del GP di Australia che ha visto Leclerc trionfare con un Grande Slam da ricordare, salutiamo il tracciato di Melbourne con una simpatica iniziativa da parte di McLaren e LEGO: la creazione di una monoposto da Formula 1 in scala 1:1 con gli iconici mattoncini di plastica!

Come ben sappiamo, da inizio marzo 2022 è disponibile sul mercato la prima monoposto LEGO Technic, non altro che la McLaren in tinta Papaya Orange ispirata alla livrea 2021 ma con design della monoposto 2022. Continuando questa collaborazione, la casa di Woking ha concesso agli esperti LEGO di costruire una replica in scala 1:1 della vettura proprio davanti al box della scuderia inglese.

Il modello a grandezza naturale è composto da non meno di 288.315 singoli mattoncini Lego e, secondo quanto riferito, ci sono volute un totale di 1.893 ore per essere assemblato. A eseguire la costruzione è stato un team di esperti costruttori guidato dal Lego Certified Professional e giudice Lego Masters Australia Ryan "Brickman" McNaught.

Un dettaglio che potrebbe confondervi è il seguente: il modello in scala 1:1 è una riproduzione a grandezza naturale della versione in scala dell’auto reale. In altri termini, il team di costruttori si è affidato al piano della edizione LEGO commercializzata e lo ha modificato aggiungendo numerosi dettagli importanti. Per esempio, troviamo pistoni mobili nel motore e un volante estremamente dettagliato completo di manopole, pulsanti e schermo. L’auto è talmente robusta da ospitare una persona al suo interno, e sia Ricciardo che Norris lo hanno provato divertendosi non poco.

Ricordiamo, in conclusione, che nel pomeriggio odierno si terrà anche l’E-Prix a Roma alle ore 15:00.