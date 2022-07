Formula 1 ha una nuova mostra itinerante: ecco a voi The Exhibition!

Nel bel mezzo della rapida espansione globale della Formula 1, i gestori hanno ufficialmente annunciato il lancio di una mostra espositiva itinerante che mostrerà agli appassionati manufatti storici, nuove commissioni, archivi cinematografici e auto da corsa leggendarie.

Come ripreso da CarScoops, questa mostra si chiama The Exhibition e sarà curata da esperti, storici e giornalisti del settore in collaborazione con Round Room Studios e Manhattan West. A partire da questo autunno verranno rivelate le località del tour, oltre a date e prezzi degli eventi.

Brandon Snow, Direttore commerciale della Formula 1, ha dichiarato: “La Formula 1 ha visto una crescita esplosiva negli ultimi anni e la nostra crescente base di fan è al centro di tutto ciò che facciamo. Il lancio di un'esposizione internazionale di livello mondiale che i fan di tutto il mondo possono sperimentare e divertirsi, guidata da una società di produzione di prim'ordine, è un passo successivo naturale per il nostro sport".

Egli ha poi aggiunto che portare il pubblico “dietro le quinte” celebrando la ricca storia e il patrimonio della F1 come mai prima d'ora era doveroso e gli organizzatori sono certi che si tratterà di uno spettacolo tanto amata dai fan più accaniti e appassionati del mondo automotive.

Tim Harvey, Lead Producer e Managing Partner di Round Room Studios, ha aggiunto: “La Formula 1 Exhibition sarà la prima grande mostra nella storia dei GP. Lo spettacolo combina nuove tecnologie coinvolgenti che danno vita alle storie spettacolari della F1 in modo drammatico, nonché spazi interattivi divertenti che offrono prospettive diverse sul passato, presente e futuro dello sport”.

Nel mentre, eccovi gli orari del GP d’Austria 2022.